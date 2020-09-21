В РПЛ вернули квоту для гостевых болельщиков на матчах чемпионата России

Сегодня на общем собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) обсудили вопрос с гостевыми квотами на матчах чемпионата страны.

Большинством голосов представители команд РПЛ проголосовали за разрешение допустить гостевых болельщиков на трибуны. Гостям будет выделена квота в размере 5% от вместимости стадиона. При этом по договору между клубами эти ограничения могут быть увеличены.

По некоторым данным, за принятие изменений проголосовали 10 из 16 клубов.

Также на собрании обсудили вопросы по распределению бюджета лиги и созданию рабочей группы по телевизионным правам.

Напомним, ранее стало известно о намерении увеличить в Татарстане разрешенную посещаемость стадионов до 70% от вместимости арены.