Лаборант «Нижнекамскнефтехима» стала победительницей Национального чемпионата WorldSkills

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Представительница ПАО «Нижнекамскнефтехим» Рената Асылгареева заняла третье место на VIII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2020. Девушка принимала участие в конкурсе в компетенции «Лабораторный химический анализ». Финальные соревнования состоялись на базе «Колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Николая Лемаева».



В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции выполнение итоговых заданий проходило в дистанционном формате — режиме online под прицелом камер в специально оборудованной аудитории. В финале WorldSkills Russia приняли участие более 2800 участников из России, а также из 26 стран мира. Соревнования проходили по 129 компетенциям.

Для Ренаты Асылгареевой это не первый опыт участия в подобных состязаниях. В региональном чемпионате WorldSkills, который проходил в нашей республике в 2019 году, она заняла 1-е место.

Рената Асылгареева работает лаборантом химического анализа ОТК № 3601 управления технического контроля (УТК) «Нижнекамскнефтехима». К соревнованиям регионального и российского уровня ей помогала готовиться эксперт-тренер — ведущий специалист УТК Мария Ильина.