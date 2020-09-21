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АСВ продает 74 автомобиля страховой компании «НАСКО» за 10 млн рублей

10:56, 21.09.2020
АСВ продает 74 автомобиля страховой компании «НАСКО» за 10 млн рублей
Фото: youtube.com / скриншот

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий АО «Национальная страховая компания Татарстан» (НАСКО) выставило на торги часть имущества компании. С молотка пойдут 74 автомобиля, чья стоимость в сумме составляет 10,1 млн рублей.

Аукцион является повторным, он разбит на два дня — 27 и 28 октября. Заявки принимаются с 21 сентября по 23 октября, следует из сообщения в реестре сведений о банкротстве.

Среди представленных автомобилей большинство относятся к марке Lada. Также есть ГАЗ, ЗАЗ, Chevrolet, Daewoo и Citroen. В среднем одна машина стоит от 100 до 200 тысяч рублей.

Ранее компания выставляла на торги около 50 лотов стоимостью более 200 млн рублей.

БизнесЭкономика Татарстан
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