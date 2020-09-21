АСВ продает 74 автомобиля страховой компании «НАСКО» за 10 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий АО «Национальная страховая компания Татарстан» (НАСКО) выставило на торги часть имущества компании. С молотка пойдут 74 автомобиля, чья стоимость в сумме составляет 10,1 млн рублей.

Аукцион является повторным, он разбит на два дня — 27 и 28 октября. Заявки принимаются с 21 сентября по 23 октября, следует из сообщения в реестре сведений о банкротстве.

Среди представленных автомобилей большинство относятся к марке Lada. Также есть ГАЗ, ЗАЗ, Chevrolet, Daewoo и Citroen. В среднем одна машина стоит от 100 до 200 тысяч рублей.

Ранее компания выставляла на торги около 50 лотов стоимостью более 200 млн рублей.