Прокуратура проверит информацию об отравлении угарным газом четырех человек в Казани

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Вахитовского района Казани проверяет информацию об отравлении угарным газом семьи из четырех человек. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Инцидент произошел сегодня ночью. По предварительным данным, женщина, ее муж, а также двое детей отравились угарным газом в квартире на улице Хади Такташа, всех их положили в больницу. ЧП могло произойти из-за неисправной газовой колонки.

Прокуратура выяснит все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям управляющей компании в сфере обеспечения диагностики и ремонта газового оборудования, а также содержания вентиляционных каналов.