В Казани утром загорелся частный дом, его тушат пожарные
В Казани ранним утром загорелся частный дом. Сообщение о пожаре в частном доме на улице Шатурской поступило на номер экстренных служб поступило около половины восьмого утра. Сейчас его тушат пожарные.
Огонь охватил кровлю и мансардный этаж, пламя может перейти на соседние строения, ориентировочная площадь пожара — 250 кв. м. сообщает «Татар-информ».
На месте проложены две магистральные линии, работают пять стволов. Пострадавших и погибших нет. Причины произошедшего устанавливаются.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым