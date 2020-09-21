В Казани утром загорелся частный дом, его тушат пожарные

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В Казани ранним утром загорелся частный дом. Сообщение о пожаре в частном доме на улице Шатурской поступило на номер экстренных служб поступило около половины восьмого утра. Сейчас его тушат пожарные.



Огонь охватил кровлю и мансардный этаж, пламя может перейти на соседние строения, ориентировочная площадь пожара — 250 кв. м. сообщает «Татар-информ».

На месте проложены две магистральные линии, работают пять стволов. Пострадавших и погибших нет. Причины произошедшего устанавливаются.