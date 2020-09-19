Новости происшествий

02:47 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Дональду Трампу направили посылку со смертельным ядом

23:27, 19.09.2020 1
Дональду Трампу направили посылку со смертельным ядом
Фото: kremlin.ru

В США правоохранительные органы перехватили посылку со смертельным ядом рицином, предназначенную для главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNN.

Наличие в посылке яда подтвердили два теста в удаленном сортировочном центре до его попадания в Белый дом. Секретная служба и ФБР приступили к расследованию попытки отправления Трампа.

Напомним, что осенью прошлого года в США обвинили ветерана ВМС Уильяма Клайда Аллена в отправке писем, содержащих токсичное вещество рицин, в Белый дом и Пентагон.

ПроисшествияОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 сен
    Вибачте, пане Президенте, "новачок" закінчився...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также