Дональду Трампу направили посылку со смертельным ядом
В США правоохранительные органы перехватили посылку со смертельным ядом рицином, предназначенную для главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNN.
Наличие в посылке яда подтвердили два теста в удаленном сортировочном центре до его попадания в Белый дом. Секретная служба и ФБР приступили к расследованию попытки отправления Трампа.
Напомним, что осенью прошлого года в США обвинили ветерана ВМС Уильяма Клайда Аллена в отправке писем, содержащих токсичное вещество рицин, в Белый дом и Пентагон.
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