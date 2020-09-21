В Казани лишенную прав маму-блогера подозревают в незаконном получении маткапитала

Лишенную родительских прав жительницу Казани Екатерину Сафину заподозрили в мошенничестве с получением маткапитала. Уголовное дело против 37-летней женщины возбудили следователи отдела полиции «Зареченский» по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, сообщают источники «Реального времени».



Предполагаемое преступление было совершено в августе 2013 года. Тогда Сафина, по версии полиции, путем обмана получила в отделении Пенсионного фонда РФ по Кировскому району Казани материнский капитал в размере 409,9 тыс. рублей.

Сама Сафина в соцсетях называет своих девочек «жертвами органов опеки», обвиняет чиновников в «продаже детей», а правоохранителей — в бездействии и фальсификации, утверждая, что ее незаконно лишили родительских прав на дочек Мелиссу и Машу — старшую и младшую. Одна сейчас под опекой бабушки, вторую удочерили.

Между тем прокурорская проверка опровергла доводы Сафиной и показала: у заявительницы была еще одна девочка, которую она в августе 2012-го года оставила после родов в больнице. А вернулась за ней лишь в ноябре, когда ребенка уже устроили в приемную семью.

Фактическое отсутствие этой дочки не помешало женщине оформить маткапитал за рождение второго ребенка. Ранее с заявлением в Следком по этой истории обращалась вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.