В Лондоне задержали протестующих против «ковидных» ограничений и вакцинации

В субботу вечером в Лондоне задержали 32 человека, протестующих против введения нового карантина и вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию столицы Великобритании.

Участники протестов устроили беспорядки с применением насилия. Известно, что двое полицейских получили легкие ранения.

Протестующие также нарушили запрет на массовые собрания, действующий в Англии из-за ситуации с коронавирусом.

В конце августа у посольства России в Берлине произошли столкновения протестующих против «коронавирусных» ограничений и полиции.

