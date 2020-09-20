Казанские ученые предложили метод сжигания нефтяного кокса, который трудно уничтожить

Ученые КФУ предложили эффективный метод сжигания нефтяного кокса, который остается после переработки мазута.

Как рассказали ученые, температура горения нефтяного кокса может начинаться от 450 градусов. Для его воспламенения необходимы катализаторы. Ученые предложили новый подход работы с неподвижным псевдоожиженным слоем.

«Технология заключается в том, чтобы заставить каждую отдельную частичку летать прямо в воздухе. Для примера, если мы возьмем мелкое сито и высыплем на него порошок угля, подадим воздух через сито снизу, то кусочки порошка взлетят и разделятся на тысячи частиц. Главная цель — организовать наибольший контакт воздуха с веществом, чтобы процесс горения проходил лучше», — цитирует научного сотрудника НИЛ «Реологические и термохимические исследования» Эмиля Сайфуллина пресс-служба вуза.

Ученые считают, что для качественного сравнения катализаторов горения псевдоожиженный слой необходимо «заморозить». Для этого исследователи разделили частицы нефтяного кокса, смешав их с кварцевым песком.



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