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В КФУ выяснили, что подсолнечное масло может позволить избежать осложнений при добыче нефти и газа

21:08, 27.08.2020
В КФУ выяснили, что подсолнечное масло может позволить избежать осложнений при добыче нефти и газа
Фото: media.kpfu.ru

Ученые КФУ выяснили, что подсолнечное масло может позволить избежать осложнений при добыче нефти и газа.

Ученые приоритетного направления «Эконефть» собираются применить разработанные на основе подсолнечного масла ингибиторы в суровых арктических условиях. Реагенты помогут природному газу «не замерзать» (образовывать гидраты) в скважинах при добыче углеводородных ресурсов в Арктике, сообщает пресс-служба вуза.

Новый ингибитор на основе подсолнечного масла также позволяет решить две проблемы при добыче — образование газовых гидратов и коррозию трубопровода. Плюс, он подсолнечное масло экологично для водной среды.

Ранее в КФУ разработали удобрения для повышения содержания йода в продуктах.

Общество Татарстан
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