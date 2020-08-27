В КФУ выяснили, что подсолнечное масло может позволить избежать осложнений при добыче нефти и газа

Ученые КФУ выяснили, что подсолнечное масло может позволить избежать осложнений при добыче нефти и газа.

Ученые приоритетного направления «Эконефть» собираются применить разработанные на основе подсолнечного масла ингибиторы в суровых арктических условиях. Реагенты помогут природному газу «не замерзать» (образовывать гидраты) в скважинах при добыче углеводородных ресурсов в Арктике, сообщает пресс-служба вуза.

Новый ингибитор на основе подсолнечного масла также позволяет решить две проблемы при добыче — образование газовых гидратов и коррозию трубопровода. Плюс, он подсолнечное масло экологично для водной среды.



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