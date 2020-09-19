«Синтез» обыграл «Астану» и одержал четвертую победу подряд в новом сезоне

«Синтез» разгромно обыграл казахстанскую «Астану» (17:8) в матче чемпионата России по водному поло.

Начало второй встречи между командами получилось равным, и гости даже вели в счете к концу первого тайма игры. Переломным моментом матча стала третья четверть, когда казанцы забили три безответных мяча. В заключительном периоде «Синтез» разгромил соперника со счетом 6:1 и одержал четвертую победу подряд в новом сезоне российского первенства.

Самыми результативными в составе казанцев стали Бычков и Лазарев, забившие по 4 мяча.

Чемпионат России. 2-й тур. Казань. Матч №2.

«Синтез» Казань — «Астана» Казахстан 17-8 (3-4, 5-3, 3-0, 6-1).

