Кадыров: западные институты пытаются «разобщить власть с народом»

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте» написал, что «западные институты предпринимают малоэффективные, но настойчивые попытки вызвать общественное недовольство и разобщить власть с народом».

Он обратил внимание на то, что на социальных площадках против Чечни и ее руководства развернута массированная информационная кампания. Однако, по его словам, четкие и слаженные действия власти и гражданского общества помогают пресекать все провокации.

Напомним, что в июле Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Майка Помпео «вплоть до заблокирования всех его счетов».



До этого Америка установила санкции против Кадырова «из-за причастности к серьезным нарушениям прав человека в Чеченской Республике».

