Рамзан Кадыров ввел ответные санкции против госсекретаря США Майка Помпео

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ввел в регионе санкции против госсекретаря США Майка Помпео. Об этом он заявил на совещании по вопросу экономической ситуации в регионе.

Кадыров отозвал свое приглашение Помпео приехать посетить Чеченскую Республику.

«Все, отменяю приглашение и объявляю: ввести все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов», — сказал он.

Глава Чечни возмутился тем, что санкции были введены против его жены и детей, которые «не должны отвечать за «грехи своего отца».

Ранее США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, его жены Медни Кадыровой и его дочерей Айшат Кадыровой и Карины Кадыровой. Вашингтон считает политика причастным к нарушениям прав человека. Кадыров отреагировал на новости тем, что опубликовал в Telegram фотографию в комнате с оружием и двумя пулеметами в руках. «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — подписал фото глава Чечни. Позже он пригласил Помпео приехать в республику и убедиться, что жители региона его поддерживают.

