США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова

Соединенные Штаты вводят санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Вашингтон считает его причастным к нарушениям прав человека.

«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьезным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — передает ТАСС заявление госсекретаря США Майкла Помпео.

Это означает запрет на въезд в страну. Санкции также распространяются на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат Кадырову и Карину (она же Хадижат) Кадырову, передает «РИА Новости».

В середине июня служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании на территории страны россиянина, который якобы планировал убийство. Грузинский журналист Георгий Габуния, известный после резких высказываний в адрес президента России Владимира Путина, заявил, что у него нет никаких сомнений в том, что задержанный россиянин готовил покушение на него по указанию главы Чечни Рамзана Кадырова. В Кремле такие заявления назвали абсурдными, Кадыров в своем телеграм-канале заявил о непричастности чеченских властей к этому и добавил, что «если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит».

