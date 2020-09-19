Стали известны имена победителей премий «Писатель года» и «Поэт года» в России

В Москве назвали имена победителей премий «Писатель года», «Поэт года», а также обладателей Гран-при. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

«Поэтом года» стала Елена Печерская, лауреатом премии «Писатель года» в основной номинации объявлена Татьяна Рубцова.

«Премии «Поэт года» и «Писатель года», пожалуй, самые масштабные по количеству участников. В течение всего года конкурсная комиссия изучала сотни тысяч произведений, опубликованных в сети Интернет, и выбирала авторов, подающих надежды», — рассказал глава Российского союза писателей Дмитрий Кравчук.

Гран-при премии удостоились телеведущая Татьяна Толстая и поэт Бахыт Кенжеев.

