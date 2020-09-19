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«Динамо-Ак Барс» обыграло «Спарту» в первом туре Суперлиги по волейболу

19:47, 19.09.2020
«Динамо-Ак Барс» обыграло «Спарту» в первом туре Суперлиги по волейболу
Фото: vk.com/vcdinamoakbars

«Динамо-Ак Барс» обыграло нижегородскую «Спарту» (3:0) в первом туре чемпионата России по волейболу среди женщин.

Первая партия закончилась уверенной победой казанцев. Во втором сете команде Гилязутдинова пришлось немного сложнее, но хозяева смогли дожать соперника. Третья партия превратилась в формальность, волейболистки «Динамо-Ак Барс» позволили набрать гостям лишь 15 очков.

Самой результативной в составе казанцев стала Брисио, набравшая 13 баллов.

«Динамо-Ак Барс» — «Спарта» — 3:0 (25:18, 25:21, 25:15)

СпортВолейбол Татарстан
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