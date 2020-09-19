Эксперт объяснил рост спроса россиян на подержанные автомобили

По словам директора по продажам «Авилон.Автомобили с пробегом» Антона Демкина, «вторичный рынок демонстрирует рост только потому, что есть отложенный спрос и дефицит в сегменте новых машин».

Он также отметил, что на рынок автомобилей повлиял карантин, вызванный пандемией коронавируса. Если бы его не было, «динамика продаж из месяца в месяц была бы ровная», — цитирует Демкина «Российская газета».

В прошлом меясце в России продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта снизились на 0,5% — до 137 517 машин.