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Эксперт объяснил рост спроса россиян на подержанные автомобили

22:34, 19.09.2020
Эксперт объяснил рост спроса россиян на подержанные автомобили
Фото: realnoevremya.ru

По словам директора по продажам «Авилон.Автомобили с пробегом» Антона Демкина, «вторичный рынок демонстрирует рост только потому, что есть отложенный спрос и дефицит в сегменте новых машин».

Он также отметил, что на рынок автомобилей повлиял карантин, вызванный пандемией коронавируса. Если бы его не было, «динамика продаж из месяца в месяц была бы ровная», — цитирует Демкина «Российская газета».

В прошлом меясце в России продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта снизились на 0,5% — до 137 517 машин.

Авто Татарстан
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