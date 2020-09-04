В августе в России продажи легковых автомобилей снизились незначительно

В России в августе текущего года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта снизились на 0,5% — до 137 517 машин. Об этом сообщает пресс-служба «Автостата».

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам восьми месяцев 2020 года российский авторынок составил 880 198 автомобилей (-16,9%). По их прогнозам, по итогам текущего года рынок машин снизится на 23,9% и составит 1 млн 339 тыс. при условии продолжения господдержки стимулирования покупательского спроса и отсутствия второй волны пандемии COVID-19.



Лидерство на российском авторынке сохранила марка Lada: самой востребованной по итогам августа стала LADA Granta (10 550 машин (-5%)), второе место заняла Lada Vesta (8 522 машины (-9%)).



Третье место заняла Kia Rio (7 664 машины (+10%)).Среди моделей SUV лидером стал кроссовер Hyundai Creta (7 632 машины (+38%)).

Ранее Ассоциация европейского бизнеса сообщила, в июле в России выросли продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) — на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9 097 автомобилей.

