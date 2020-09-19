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Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу открылся второй фестиваль самозанятых

15:07, 19.09.2020
Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу открылся второй фестиваль самозанятых
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Казани в Горкинско-Ометьевском лесу открылся второй фестиваль для самозанятых граждан.

На мероприятии проходит ярмарка, где каждый может приобрести товары и услуги от микропредпринимателей республики. В открытии фестиваля принял участие первый замминистра экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин и замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Мероприятие пройдет сегодня и завтра в формате стратегических сессий по различным вопросам.

Общество Татарстан
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