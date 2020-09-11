В Казани состоится форум для самозанятых

В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу 19—20 сентября пройдет форум для самозанятых. Деловая программа мероприятия пройдет в формате стратегических сессий по различным вопросам.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана, на ярмарке микропредприниматели республики представят свои услуги и продукцию, а также обсудят актуальные вопросы самозанятости с представителями власти и другими предпринимателями.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических мер предосторожности участниками деловой программы станут не более 40 человек. Все остальные смогут посмотреть трансляцию мероприятия на YouTube.

Напомним, что в 2020 году статус самозанятых в Татарстане получили около 18 тыс. человек

