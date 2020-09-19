Навальный рассказал, как идет его восстановление после отравления

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фотографию из клиники, где проходит лечение от отправления, и рассказал, как проходит его восстановление после отравления.

«Так что много проблем еще предстоит решить, но потрясающие врачи университетской берлинской клиники «Шарите» решили главную. Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки», — написал под фотографией Навальный.

Напомним, что оппозиционер был госпитализирован с отправлением 20 августа в Омске. Его сняли с рейса, экстренно приземлившегося во время перелета из Томска в Москву.

