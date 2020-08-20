Навальный попал в больницу при перелете из Томска в Москву

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Оппозиционер Алексей Навальный срочно госпитализирован в Омске. Его сняли с рейса, экстренно приземлившегося, прервав перелет из Томска в Москву.

Окружение Навального настаивает на отравлении.

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу», — написала в Twitter пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Алексей в реанимации — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Она уверена, что политика отравили, подкинув что-то в чай. По последним сообщениям Ярмыш, Навального определили в реанимацию.