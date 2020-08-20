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Навальный попал в больницу при перелете из Томска в Москву

07:26, 20.08.2020
Навальный попал в больницу при перелете из Томска в Москву
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Оппозиционер Алексей Навальный срочно госпитализирован в Омске. Его сняли с рейса, экстренно приземлившегося, прервав перелет из Томска в Москву.

Окружение Навального настаивает на отравлении.

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу», — написала в Twitter пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Она уверена, что политика отравили, подкинув что-то в чай. По последним сообщениям Ярмыш, Навального определили в реанимацию.

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