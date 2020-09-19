Министру спорта России показали экстрим-парк «Урам» в Казани

Фото: Екатерина Аблаева

Министр спорта России Олег Матыцин, и.о. министра спорта Татарстана Владимир Леонов и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в эти минуты осматривают молодежный экстрим-парк «Урам» в Казани.

Делегация стоит со всеми зрителями на главной площадке. На сцене началось шоу. Представители разных видов спорта и молодежных направлений демонстрируют свои умения, танцуют, жонглируют, акробаты летают в воздухе, передает с места событий корреспондент «Реального времени».

В эти выходные на площадке проходят первые Всероссийские городские игры (Urban Games). В Казань прибыли почти 800 спортсменов из более 20 городов.

Соревнования пройдут по десяти видам, в том числе баскетболу, велосипедному спорту (BMХ-фристайл), роллер-спорту и скейтбордингу. Медали также разыграют по танцевальному спорту (брейкинг), футбольному фристайлу и чир-спорту. Кроме того, в программе игр предусмотрены показательные соревнования по роуп-скиппингу (спортивной скакалке), паркуру и текболу. Всего будет разыграно 80 комплектов медалей.

Новый экстрим-парк «Урам» в Казани специально был возведен для проведения Urban Games.

