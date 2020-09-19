В Татарстане новые послабления: открываются детские площадки, увеличивается заполняемость заведений

Фото: Максима Платонова

Власти Татарстана разрешили деятельность детских развлекательных центров и увеличили максимальную вместимость в общественных местах.

Согласно документу, на массовых мероприятиях на открытом воздухе разрешается увеличить число зрителей до 200 человек. В помещении концерты или спортивные мероприятия могут проходить с участием не более 100 зрителей. При этом должна соблюдаться расстановка «четыре квадратных метра на человека».

В заведениях общественного питания максимальная заполняемость увеличилась до 70%, при этом убраны ограничения по количеству гостей за столом. На открытых верандах могут находиться до 200 посетителей, в закрытом помещении — до 100 человек.

Вместимость аквапарков и спортивных арен увеличена до 70%.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана анонсировал третий этап снятия ограничений.

