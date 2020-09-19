Рядом с ТЦ «Мега» в Казани начинает работать прививочный пункт

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков сообщил сегодня, что в Казани добавляют новые мобильные прививочные пункты — теперь прививку сделать можно будет не только рядом со станциями метро, но и у торговых центров. Так, в субботу и воскресенье медицинский автомобиль, где можно вакцинироваться от гриппа, будет стоять у «Меги» с 14.30 до 18.00.

— Мы призываем воспользоваться случаем и провакцинироваться. Думаю, это будет хороший вариант сходить за покупками и заодно позаботиться о своем здоровье, — в очередной раз агитировал Жаворонков сегодня на пресс-конференции.

Он напомнил про то, что вакцина от гриппа, которую медики предлагают сейчас татарстанцам, содержит 4 самых распространенных сегодня штамма гриппа, которые рекомендует на этот год ВОЗ.

— Они точно не старые, точно актуальные. В этом плане наши фармацевты держат руку на пульсе, — сообщил заместитель министра.

Напомним, вот уже несколько дней прививку от гриппа в Казани можно сделать в передвижных пунктах — рядом со станциями метро города.

