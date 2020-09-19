В работе Telegram произошел сбой

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Пользователи сети сообщили о сбое в работе мессенджера Telegram. Это следует из из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.

Судя по жалобам, проблемы начались с семи утра и достигли пика в 9 часов. Пользователи жалуются на проблемы при подключении (93%), а также, что не отправляются сообщения (6%).

Кроме России сбой произошел в Белоруссии, Бразилии, Германии, Швейцарии и Италии.

Ранее сбой произошел в Instagram.