Пользователи Instagram жалуются на сбой

Пользователи Instagram начали жаловаться на сбой в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего отключения популярных интернет-ресурсов.

По данным сайта, сбой произошел около 20.03 мск. О проблемах сообщили не только пользователи России, но и США, Италии, Украины и других стран.

Большинство пользователей (74%) сообщает о проблемах выходом в сеть. У 22% пользователей не загружается новостная лента и сторис.