Пользователи Instagram жалуются на сбой
Пользователи Instagram начали жаловаться на сбой в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего отключения популярных интернет-ресурсов.
По данным сайта, сбой произошел около 20.03 мск. О проблемах сообщили не только пользователи России, но и США, Италии, Украины и других стран.
Большинство пользователей (74%) сообщает о проблемах выходом в сеть. У 22% пользователей не загружается новостная лента и сторис.ТехнологииIT
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым