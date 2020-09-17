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Пользователи Instagram жалуются на сбой

21:39, 17.09.2020
Пользователи Instagram жалуются на сбой

Пользователи Instagram начали жаловаться на сбой в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего отключения популярных интернет-ресурсов.

По данным сайта, сбой произошел около 20.03 мск. О проблемах сообщили не только пользователи России, но и США, Италии, Украины и других стран.

Большинство пользователей (74%) сообщает о проблемах выходом в сеть. У 22% пользователей не загружается новостная лента и сторис.

ТехнологииIT
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