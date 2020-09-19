В Госдуму внесли законопроект о реновации в регионах

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, разрешающий проведение реновации во всех регионах России. Документ опубликован в электронной базе парламента.

Основой для законопроекта стала столичная реновация жилья. Расселение жильцов возможно при согласии двух третей собственников квартир в многоквартирном доме. Власти могут утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов с учетом мнения людей.

При этом собственники включенного в программу реновации жилья могут выйти из нее до утверждения проекта планировки территории.

Ранее министр строительства Татарстана Фарит Ханифов выразил мнение, что в Казани нельзя провести реновацию в формате Москвы.

