Трамп считает, что Роcсия создала гиперзвуковое оружие, получив информацию от Обамы

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие. Он считает, что информацию о подобных технологиях Россия получила от его предшественника Барака Обамы.

«Вы знаете, у них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая, я называю ее супер-пупер. Она в пять раз быстрее обычной ракеты. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость», — заявил он на предвыборном митинге в штате Миннесота (цитата по ТАСС)



Ранее США отказались покупать гиперзвуковое оружие у России.

