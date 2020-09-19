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Трамп считает, что Роcсия создала гиперзвуковое оружие, получив информацию от Обамы

07:46, 19.09.2020
Трамп считает, что Роcсия создала гиперзвуковое оружие, получив информацию от Обамы
Фото: kremlin

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие. Он считает, что информацию о подобных технологиях Россия получила от его предшественника Барака Обамы.

«Вы знаете, у них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая, я называю ее супер-пупер. Она в пять раз быстрее обычной ракеты. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость», — заявил он на предвыборном митинге в штате Миннесота (цитата по ТАСС)

Ранее США отказались покупать гиперзвуковое оружие у России.

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