США отказались покупать гиперзвуковое оружие у России

США не рассматривали предложение России о покупке у нее новейших вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга, «США обладают крупным относительным преимуществом над Россией в сфере безопасной разработки, испытания и применения ракетной технологии».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому лидеру Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие.

«Я Дональду сказал: «Хочешь, мы тебе продадим?» И таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорят, что они сами скоро произведут. Ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить не в ущерб нашей безопасности», — сказал он.