Главе исполкома Тукаевского района продлили домашний арест

Главу исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова оставили под домашним арестом. Сегодня в суде рассматривался вопрос о продлении меры пресечения.

Тукаевский районный суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 ноября.

Напомним, что главу исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова подозревают в махинациях с работами по благоустройству. Ущерб бюджету от их действий оценивается в 1,5 млн рублей. При этом Авзалов был арестован, однако Верховный суд Татарстана принял решение перевести его из СИЗО под домашний арест.

