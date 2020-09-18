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Главе исполкома Тукаевского района продлили домашний арест

22:07, 18.09.2020
Главе исполкома Тукаевского района продлили домашний арест
Фото: chelny-biz.ru

Главу исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова оставили под домашним арестом. Сегодня в суде рассматривался вопрос о продлении меры пресечения.

Тукаевский районный суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 ноября.

Напомним, что главу исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова подозревают в махинациях с работами по благоустройству. Ущерб бюджету от их действий оценивается в 1,5 млн рублей. При этом Авзалов был арестован, однако Верховный суд Татарстана принял решение перевести его из СИЗО под домашний арест.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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