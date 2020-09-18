«Нефтехимик» дома проиграл «Авангарду» в матче КХЛ
«Нефтехимик» дома уступил омскому «Авангарду» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Все голы были забиты во втором периоде игры. Вначале точным выстрелом отметился Емелин, на что «Нефтехимик» ответил шайбой Кучерявенко. Под занавес периода Семенов вновь вывел «Авангард» вперед и установил окончательный счет в матче.
«Нефтехимик» — «Авангард» — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы:
0:1 — Емелин (Чинахов, Хохлачев, 23:30);
1:1 — Кучерявенко (Волгин, Осипов, 30:16);
1:2 — Семенов (Шумаков, Емелин, 37:51).
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