Новости спорта

23:05 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Нефтехимик» дома проиграл «Авангарду» в матче КХЛ

21:30, 18.09.2020
«Нефтехимик» дома проиграл «Авангарду» в матче КХЛ
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

«Нефтехимик» дома уступил омскому «Авангарду» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Все голы были забиты во втором периоде игры. Вначале точным выстрелом отметился Емелин, на что «Нефтехимик» ответил шайбой Кучерявенко. Под занавес периода Семенов вновь вывел «Авангард» вперед и установил окончательный счет в матче.

«Нефтехимик» — «Авангард» — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы:
0:1 — Емелин (Чинахов, Хохлачев, 23:30);
1:1 — Кучерявенко (Волгин, Осипов, 30:16);
1:2 — Семенов (Шумаков, Емелин, 37:51).

СпортХоккей Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также