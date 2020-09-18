Препарат от коронавируса включат в перечень жизненно необходимых лекарств

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Противовирусный препарат от коронавируса с непатентованным наименованием фавипиравир войдет в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В ближайшее время фавипиравир будет включен в перечень ЖНВЛП, после чего предельные цены на препарат будут зарегистрированы в соответствии с утвержденной методикой, включающей в себя экономический анализ со стороны антимонопольной службы», — цитирует спикера ТАСС.

Фавипиравир разработали в Японии для лечения гриппа и одобрили для применения в 2014 году. В июне 2020 года российский Минздрав одобрил отечественный лекарственный препарат «Арепливир» компании «Промомед», являющийся аналогом «Фавипиравира». Вчера «Фавипиравир» стало разрешено применять в амбулаторных условиях.



