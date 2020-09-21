Банк «Аверс» в честь своего юбилея снизил ставки по потребительским кредитам

Фото: Ринат Назметдинов

Банк «Аверс» к 30-летию со дня своего основания снизил процентные ставки по всем основным программам потребительского кредитования.

Теперь оформить потребительский кредит в Банке «Аверс» можно по ставке от 7,9% годовых. Данная ставка действует по программе «Пора действовать» с учетом всех дополнительных скидок, учитывающих стаж работы, положительную кредитную историю и ряд других критериев. Минимальная сумма кредита составит 500 тысяч рублей. Кредит может быть получен на любые цели под залог недвижимости на срок от 1 года до 20 лет.

В Банке «Аверс» также можно рефинансировать авто- и потребительские кредиты, полученные ранее в других банках, либо объединить несколько кредитов в один, тем самым уменьшив платежи или ставку по ним.

До конца года при оформлении ипотечного или потребительского кредита Банк «Аверс» дарит клиентам сертификат на получение 7%-ной скидки в гипермаркетах «Мегастрой».

Процентные ставки по кредитам указаны при оформлении добровольного страхования жизни и здоровья заемщиков. При отказе от всех видов страхования процентная ставка увеличивается на 3% годовых. Более подробную информацию об условиях кредитования, требованиях к заемщикам и необходимых документах можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия ЦБ РФ №415 от 9.06.2014.

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