Здание правительства России признали аварийным — на его ремонт потратят больше 5 млрд рублей
Здание Дома правительства России признали аварийным, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина. Его ремонт обойдется в 5,2 млрд рублей.
Площадь здания составляет 173,3 тыс. кв. м. Оно было введено в эксплуатацию в 1978 году, и с тех многие инженерные системы существенно износились, а гидроизоляционный слой покрытия здания разрушился. Также в аварийном состоянии находится крыша.
На время ремонта некоторые сотрудники кабмина переедут в здание, которое сейчас принадлежит Минэкономразвития.
Ранее депутат Госдумы Владимир Жириновский попросил построить для Госдумы новое здание, так как народным избранникам приходится работать в одном кабинете со своими помощниками.ОбществоВласть
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