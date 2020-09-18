Здание правительства России признали аварийным — на его ремонт потратят больше 5 млрд рублей

Здание Дома правительства России признали аварийным, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина. Его ремонт обойдется в 5,2 млрд рублей.

Площадь здания составляет 173,3 тыс. кв. м. Оно было введено в эксплуатацию в 1978 году, и с тех многие инженерные системы существенно износились, а гидроизоляционный слой покрытия здания разрушился. Также в аварийном состоянии находится крыша.

На время ремонта некоторые сотрудники кабмина переедут в здание, которое сейчас принадлежит Минэкономразвития.

Ранее депутат Госдумы Владимир Жириновский попросил построить для Госдумы новое здание, так как народным избранникам приходится работать в одном кабинете со своими помощниками.