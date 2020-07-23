Депутаты попросили новое здание Госдумы

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Депутат Госдумы Владимир Жириновский попросил построить для Госдумы новое здание. Он считает, что нынешний комплекс в Охотном ряду не отвечает современным требованиям: депутатам приходится работать в одном кабинете со своими помощниками.

«У нас Вячеслав Викторович [Володин] — один из лучших председателей Госдумы. Давайте ему поможем все-таки обратиться к президенту, ну постройте вы новое здание», — цитирует ТАСС Жириновского.

Среди минусов существующего комплекса он назвал фундамент, «который уже превратился в песок», и тесноту. Комплекс не ремонтировался уже 30 лет.



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