Депутаты попросили новое здание Госдумы
Депутат Госдумы Владимир Жириновский попросил построить для Госдумы новое здание. Он считает, что нынешний комплекс в Охотном ряду не отвечает современным требованиям: депутатам приходится работать в одном кабинете со своими помощниками.
«У нас Вячеслав Викторович [Володин] — один из лучших председателей Госдумы. Давайте ему поможем все-таки обратиться к президенту, ну постройте вы новое здание», — цитирует ТАСС Жириновского.
Среди минусов существующего комплекса он назвал фундамент, «который уже превратился в песок», и тесноту. Комплекс не ремонтировался уже 30 лет.
Ранее в Казани выставили на продажу издание Конституции СССР, выпущенное в 1957 году. Владелец просит за книгу 850 тысяч рублей.
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