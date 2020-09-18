Министру экономики Татарстана могут присвоить статус вице-премьера

Министру экономики Татарстана Мидхату Шагиахметову могут присвоить статус вице-премьера. Его кандидатуру сегодня на заседании комитетов Госсовета республики предложил руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров. Теперь решение должен утвердить Госсовет.

Также были поддержаны следующие кандидатуры, которые уже занимали посты вице-премьеров:

Рустам Нигматуллин (первый вице-премьер);

Лейла Фазлеева;

Роман Шайхутдинов;

Альберт Каримов.

На заседании также одобрили кандидатуру Алексея Песошина на пост премьер-министра.