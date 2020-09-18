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Министру экономики Татарстана могут присвоить статус вице-премьера

13:42, 18.09.2020
Министру экономики Татарстана могут присвоить статус вице-премьера
Фото: realnoevremya.ru

Министру экономики Татарстана Мидхату Шагиахметову могут присвоить статус вице-премьера. Его кандидатуру сегодня на заседании комитетов Госсовета республики предложил руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров. Теперь решение должен утвердить Госсовет.

Также были поддержаны следующие кандидатуры, которые уже занимали посты вице-премьеров:

  • Рустам Нигматуллин (первый вице-премьер);
  • Лейла Фазлеева;
  • Роман Шайхутдинов;
  • Альберт Каримов.

На заседании также одобрили кандидатуру Алексея Песошина на пост премьер-министра.

ОбществоВласть Татарстан
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