Россияне увеличили покупку валюты более чем в два раза

Россияне, покупавшие валюту на более чем 5 тысяч долларов, приобрели в общей сложности 31,6 млн долларов в феврале и 44,21 млн долларов в марте. Уже в мае объем увеличился до 310,6 млн долларов, в июне — до 607,2 млн долларов, сообщают «Известия».



На крупные суммы от 2001 доллара до 5 тысяч спрос составил 370,65 млн долларов, в июне — 824,3 млн долларов. За два месяца в общей сложности — 1,14 млрд долларов. Это максимальные показатели за последние шесть лет.

Высокого спроса на менее крупные суммы не было. Так, в июне сделки на суммы от 501 доллара до 2 тысяч долларов составили 489,3 млн — это вдвое ниже января и февраля. Общий объем сделок на суммы от 251 до 500 долларов — 2,32 млн долларов по сравнению с 77,23 млн долларов в феврале.

В июне россияне купили валюты на 1,932 млрд долларов. По сравнению с апрельским показателем в 846,63 млн долларов — это больше в 2,3 раза.

Напомним, эксперты назвали факторы давления на курс рубля и опровергли слухи о новой девальвации.