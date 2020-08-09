В Минске начались задержания протестующих

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Белоруссии люди стали собираться возле избирательных участков, их начала задерживать полиция. По некоторым данным, в Минске даже происходят столкновения протестующих с полицией.

По информации портала Tut.by, в столице республики задержания проходят именно возле избирательных участком. Отмечены случаи задержаний в Бресте и Могилеве.

Телеканал «Белсат» сообщил, что протестующим не дали собраться у стелы на проспекте Победителей.

На праспекце Пераможцаў у Менску сабраліся каля тысячы людзей, пачаліся сутычкі з АМАПам.

Крыніца: нашыя журналісты. — Белсат TV (@Belsat_TV) August 9, 2020

ТАСС рассказал о столкновениях протестующих и полиции на пересечении проспектов Машерова и Победителей.

Задержания проводятся и на площади Победы в Минске, передает «РИА Новости».