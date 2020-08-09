В Минске начались задержания протестующих
В Белоруссии люди стали собираться возле избирательных участков, их начала задерживать полиция. По некоторым данным, в Минске даже происходят столкновения протестующих с полицией.
По информации портала Tut.by, в столице республики задержания проходят именно возле избирательных участком. Отмечены случаи задержаний в Бресте и Могилеве.
Телеканал «Белсат» сообщил, что протестующим не дали собраться у стелы на проспекте Победителей.
На праспекце Пераможцаў у Менску сабраліся каля тысячы людзей, пачаліся сутычкі з АМАПам.— Белсат TV (@Belsat_TV) August 9, 2020
Крыніца: нашыя журналісты.
ТАСС рассказал о столкновениях протестующих и полиции на пересечении проспектов Машерова и Победителей.
Задержания проводятся и на площади Победы в Минске, передает «РИА Новости».ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым