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В Минске начались задержания протестующих

22:00, 09.08.2020
В Минске начались задержания протестующих
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Белоруссии люди стали собираться возле избирательных участков, их начала задерживать полиция. По некоторым данным, в Минске даже происходят столкновения протестующих с полицией.

По информации портала Tut.by, в столице республики задержания проходят именно возле избирательных участком. Отмечены случаи задержаний в Бресте и Могилеве.

Телеканал «Белсат» сообщил, что протестующим не дали собраться у стелы на проспекте Победителей.

ТАСС рассказал о столкновениях протестующих и полиции на пересечении проспектов Машерова и Победителей.

Задержания проводятся и на площади Победы в Минске, передает «РИА Новости».

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