Мухаметшин вошел в десятку самых упоминаемых в СМИ глав региональных парламентов
Спикер Госсобрания Татарстана Фарид Мухаметшин вошел в топ-10 рейтинга упоминаемости в СМИ глав законодательных собраний регионов РФ за август по версии «Медиалогии».
Мухаметшин занял в нем седьмое место. Он набрал 4 195,1 балла, следует из материалов исследования компании.
В тройку лидеров вошел также председатель Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев. Его результат составил 4 887 баллов.
Спикера Башкирского парламента обогнали только Алексей Шапошников (Москва) и Игорь Брынцалов (Московская область).ОбществоВластьАналитика Татарстан
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