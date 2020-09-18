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Мухаметшин вошел в десятку самых упоминаемых в СМИ глав региональных парламентов

12:27, 18.09.2020
Мухаметшин вошел в десятку самых упоминаемых в СМИ глав региональных парламентов
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Спикер Госсобрания Татарстана Фарид Мухаметшин вошел в топ-10 рейтинга упоминаемости в СМИ глав законодательных собраний регионов РФ за август по версии «Медиалогии».

Мухаметшин занял в нем седьмое место. Он набрал 4 195,1 балла, следует из материалов исследования компании.

В тройку лидеров вошел также председатель Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев. Его результат составил 4 887 баллов.

Спикера Башкирского парламента обогнали только Алексей Шапошников (Москва) и Игорь Брынцалов (Московская область).

ОбществоВластьАналитика Татарстан
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