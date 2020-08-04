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В Белоруссии начались досрочные выборы президента

11:21, 04.08.2020
В Белоруссии начались досрочные выборы президента
Фото: ru.wikipedia.org

В Белоруссии с 4 по 8 августа пройдут досрочные выборы президента. 9 августа состоятся основные выборы, сообщает радио Spurnik.

В досрочном голосовании может участвовать любой гражданин страны, не объясняя причин своего отсутствия в основной день голосования. Кандидатами на пост президента Белоруссии зарегистрированы пять человек, двум претендентам было отказано в регистрации. Александр Лукашенко, действующий глава государства, баллотируется на шестой срок.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с президентскими выборами в Белоруссии является внутренним делом страны.

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