Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом

Шведский спортсмен Арман Дюплантис стал новым обладателем мирового рекорда в прыжках с шестом у мужчин.

На очередном этапе «Бриллиантовой лиги» 20-летний швед покорил высоту в 6,15 м. Этот результат перекрыл достижение советского прыгуна Сергея Бубки на 1 см.

Прежний мировой рекорд держался более 26 лет.

Сразу после соревнований Бубка поздравил Дюплантиса, порадовавшись за его родителей. Он назвал шведского спортсмена новой звездой легкой атлетики.

«Поздравляю Армана Дюплантиса с побитием моего рекорда, потрясающий результат. Очень рад за него и его родителей, они отличные люди. Также я очень рад за легкую атлетику и спорт в целом, что у нас на долгие годы есть такая звезда. Желаю всего наилучшего и преодоления новых высот», — написал Бубка в своем Twitter.