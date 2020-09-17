Артем Лукоянов: «Без Умарка теперь никто не валяется на льду. «Салават» без него стал только сильнее»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов оценил уровень «Салавата Юлаева», а также дал оценку прошлым и нынешним легионерам уфимской команды

Без Умарка «зелёное дерби» скучнее?

— Ну, теперь никто не валяется. У них хорошие импортные игроки, которые быстро играют. Они не стали ничуть не хуже — играют без потерь, намного сложнее стало против них играть. «Салават» — хорошая команда, которая с уходом Умарка, наверное, даже стала сильнее, — резюмировал хоккеист «Ак Барса».

Казанцы обыграли «Салават Юлаев» со счетом 4:1 в первом «зеленом дерби» сезона. В составе «Ак Барса» голами отметились Найджел Доус, Станислав Галиев и дважды Данис Зарипов. У уфимцев шайбу забросил Теему Хартикайнен.