В Татарстане от гриппа привились 16,7% населения от плана

В Татарстане от гриппа привились 391 920 человек — это 16,7% населения от плана. Такие данные предоставил главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по иммунопрофилактике Дмитрий Лопушов.

«Мы активно вакцинируем на призывных участках, население активно шло вакцинироваться. Вы знаете, что на станциях метро организованы мобильные бригады, они тоже будут продолжаться, поэтому в плане подготовки населения мы видим большую активность», — сказал Лопушов.

В планах Минздрава привить 2 341 730 жителей республики. Сейчас в Татарстан доставили 772 384 дозы вакцины против гриппа.

Ранее сообщалось, что Татарстан первым в России начал делать детям одну прививку против пяти болезней.

