Татарстан первым в России начал делать детям одну прививку против пяти болезней

В Татарстане дети от трех месяцев могут привиться французской вакциной «Пентаксим». Одна вакцина защищает сразу от пяти болезней: дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции. Сделать прививку можно в любой из поликлиник республики.



«С целью снижения визитов в поликлинику и охватом всех вакцинацией, в том числе против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции, сейчас со всеми детьми, которым исполняется три месяца, мы перешли полностью на “Пентаксим“. Это комбинированная вакцина, которая позволяет за один укол получить вакцинацию от пяти инфекций сразу», — цитирует «Татар-информ» главного внештатного специалиста Минздрава Татарстана по иммунопрофилактике Дмитрия Лопушова.

Раньше «Пентаксимом» прививали лишь недоношенных и маловесных детей, однако неделю назад ее стали использовать для всех без исключения детей респбулики. По словам Лопушова, препарат поступил в достаточном количестве.

В Татарстане первыми в России решили прививать этой вакциной всех детей.

Напомним, Лопушов сообщал, что вакцина от коронавируса поступит в Татарстан в ближайшие дни.