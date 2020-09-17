Болельщики, благоустройство и книга о войне: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 17 сентября

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Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов опубликовал ряд сторис с Альметьевского музыкального полумарафона-2020, а также фото с музыкальными и шумовыми болельщиками.

«Все болельщики были творчески и креативно организованы. Театрализованные мини-представления, оригинальные костюмы, песни, танцы, кричалки и речевки — такое разнообразие видов поддержки сопровождало нас на протяжении всей дистанции и создавало особое настроение праздника, единства и дружбы. Лучших из лучших скоро наградят», — подписал пост Нагуманов.



Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин сообщил, что директору ООО «Молочный комбинат «Касымовский» Александру Емшанову был вручен сертификат, подтверждающий использование информационного знака «100 лет Татарской АССР» на производимых товарах.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров опубликовал серию постов с фото и видео благоустроенных территорий по президентской программе «Наш двор» и в парках Победы в селе Малая Цильна и деревне Мунчали.

Глава Кукморского района Сергей Димитриев посетил крестьянско-фермерское хозяйство жительницы района Лилии Шакировой.

В Лениногорском районе Татарстана руководитель азербайджанской диаспоры Рамиз Мамедов передал главе района Рягату Хусаинову книгу, выпущенную азербайджанской диаспорой России о победе советского народа над фашистской Германией.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин сообщил об изменениях в проект по обустройству дополнительного разворота на проспекте Шинников.

«Хочу сообщить, что все решения приняты! Накануне провел встречу со специалистами — внесены изменения в проект. Работы будут выполнены в октябре», — сообщил Метшин.

Глава Чистопольского района поучаствовал в церемонии награждения победителей республиканских олимпиад и выпускников школ, набравших высокие баллы по результатам ЕГЭ.