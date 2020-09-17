В Казани проходит V Всероссийский форум тюркской молодежи

Министр по делам молодежи Дамир Фаттахов поприветствовал участников V Всероссийского форума тюркской молодежи «Золото тюрков». Фаттахов напомнил, что Казань принимает форум во второй раз и это большая честь для республики, где мирно проживают люди 173 национальностей.

Министр по делам молодежи призвал беречь дружбу, которая завяжется у ребят здесь. Фаттахов дал старт Сабантую, который подготовили для участников форума. Всего на «Золото тюрков» съехались 150 делегатов из 18 регионов. Казань представляют 20 человек.

Форум стартовал накануне и продлится до 20 сентября. Сегодня же с делегатами встретился первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам национальностей, председатель Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов. Он сказал ребятам, что от них ждут активности и самостоятельности, новых предложений по сохранению культуры, традиций и языков тюркских народов



Сабантуй сейчас продолжается в МЦ «Волга» в Боровом Матюшино.