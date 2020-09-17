Минниханов и глава Ford Sollers обсудили готовность предприятия к запуску производства Aurus Senat

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом и СЕО совместного предприятия Ford Sollers, гендиректором компании «Аурус» Адилем Шириновым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

На встрече Минниханов и Ширинов обсудили готовность предприятия к запуску серийного производства Aurus Senat в особой экономической зоне «Алабуга».

По словам гендиректора «Ауруса», работа идет в рамках утвержденного плана: на сегодняшний день ведется подготовка оборудования для сварки, окраски и сборки. Параллельно набираются специалисты с дальнейшим их обучением.

Ширинов сообщил, что первые Aurus Senat елабужской сборки будут готовы к отправке клиентам в мае 2021 года.

Видео краш-теста автомобиля Aurus было опубликовано в начале июля. Седан проверили на прочность в центре испытаний ФГУП «НАМИ».

