В Сети опубликовали краш-тест седана Aurus

Телеканал «Звезда» опубликовал видео краш-теста автомобиля Aurus. Седан проверили на прочность в центре испытаний ФГУП «НАМИ».

Разработчики смоделировали ситуацию, когда автомобиль врезается лицевой частью в преграду на скорости 64 км/ч. В салон на место водителя и пассажира «посадили» два манекена.

В момент удара корпус автомобиля смялся, однако манекены остались на своих местах. Также вовремя сработали подушки безопасности, поэтому испытания признали успешными.

В июне седан Aurus Senat заметили в Баку.



Автомобили Aurus производят на заводе Ford Sollers в Елабуге. Ранее глава Aurus Адиль Ширинов заявил, что запустить седан Aurus Senat «в серию» планируется в ноябре 2020 года.

