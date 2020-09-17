«Аммоний» потребовал миллиарды рублей с Ханбикова и Абдрахманова

Фото: Максим Платонов

Новое детище Троценко идет в суд

Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал два крупных иска от менделеевского завода по производству удобрений АО «Аммоний» к физическим лицам — жителю Зеленодольского района Ринату Сагитовичу Ханбикову (полный тезка или же сам бывший многолетний глава АО «Газпром межрегионгаз Казань») и казанцу Фирдису Асхатовичу Абдрахманову — бывшему директору «дочки» «Аммония», ООО «Менделеевсказот» (или опять же его полному тезке).

Ответчиком по первому иску выступает один Ханбиков — с него завод требует 3,45 млрд рублей. По второму иску ответчики — и Ханбиков, и Абдрахманов, с них двоих завод требует еще 690,2 млн рублей.

Суть претензий «Аммония» к Ханбикову и Абдрахманову из материалов суда пока не ясна.

В АО «Аммоний» пока не ответили на запрос «Реального времени». Издание также направило через «Газпром межрегионгаз Казань» просьбу о комментарии к Ринату Ханбикову, который является советником гендиректора компании, и Фирдису Абдрахманову — через частично принадлежащее ему казанское ООО «Центрсельхозхимии».

Ханбиков руководил АО «Газпром межрегионгаз Казань» и параллельно с этим возглавлял совет директоров АО «Аммоний». Фото Максима Платонова

Тяжелая история «Аммония»

Ханбиков руководил АО «Газпром межрегионгаз Казань», основным поставщиком природного газа потребителям Татарстана, на протяжении 22 лет, до июля 2020 года, — на этом посту его сменил помощник президента Татарстана по ТЭК Ринат Сабиров. Впрочем, Ханбиков остался на посту советника гендиректора.

Параллельно с этим Ханбиков возглавлял совет директоров АО «Аммоний», завода, который был открыт в 2016 году в Татарстане. Финансировал строительство ВЭБ на сумму в $2,1 млрд. Мощность первой очереди завода удобрений составляла 700 тысяч тонн карбамида, 480 тысяч тонн аммиака и 230 тысяч тонн метанола в год. Выручка в 2016 году составила 14,2 млрд рублей, в 2017-м — 16 млрд, в 2018-м — 18,2 млрд рублей.

Однако из-за резкого роста курса доллара в 2014—2015 годах завод не смог обслуживать кредиты, накапливая долги. Уже в 2017 году «Аммоний» выплатил $170 млн основного долга и процентов, в 2018 году должен был погасить еще около $155 млн, в 2019-м — все $600 миллионов.

Мощность первой очереди завода удобрений составляла 700 тысяч тонн карбамида, 480 тысяч тонн аммиака и 230 тысяч тонн метанола в год. Фото Максима Платонова

Лишь один год — 2016-й — завод удобрений был прибыльным. В 2017-м он ушел в минус на 700 млн рублей, в 2018-м показал убыток в 20,3 млрд. К тому моменту на предприятии лежал груз возврата 82,8 млрд рублей долгосрочных заемных средств и еще 34,4 млрд рублей краткосрочных.

В итоге в декабре 2019 года Арбитражный суд Татарстана по заявлению ВЭБ ввел в отношении «Аммония» процедуру наблюдения. Это часть плана ВЭБ и Татарстана по привлечению в «Аммоний» профильного отраслевого инвестора, отмечала тогда госкорпорация, позже он появился в лице миллиардера Романа Троценко, владельца КАО «Азот».

В 2018 году вокруг химзавода «Аммоний» разгорелся конфликт акционеров, и занимавший пост председателя совета директоров завода Ханбиков со своей командой покинул предприятие (этот пост занял глава Минпромторга Татарстана Альберт Каримов), а подконтрольное Ханбикову ООО «Татаммоний», на тот момент крупнейший бенефициар завода, подало несколько исков к «Аммонию». Бенефициар требовал в том числе досрочно прекратить полномочия совета директоров «Аммония» и ввести в него своих представителей, однако в марте 2019 года от этих исков отказался.

Что касается Абдрахманова, то он возглавлял «Менделеевсказот» до 2017 года, то есть в период главенства Ханбикова в совете директоров.

Абдрахманов возглавлял «Менделеевсказот» до 2017 года. Фото mendeleevskyi.ru

В январе 2020 года акционеры «Аммония» на внеочередном собрании утвердили новым генеральным директором химзавода бывшего заместителя гендиректора КАО «Азот» по развитию Дмитрия Макарова. В июле 2020 года «Аммоний» и ВЭБ подписали мировое соглашение. 17 июля ВЭБ сообщил о закрытии сделки по продаже 100% акций «Аммония» и прав требований отраслевому инвестору КАО «Азот» за $900 млн. К слову, уход Ханбикова из АО «Газпром межрегионгаз Казань» произошел как раз вскоре после этого события.

Вместе с тем конфликт с Ханбиковым на этом не завершился — сейчас в судах идет борьба за логистический комплекс предприятия между «СДС Азот» Троценко и связанными с Ханбиковым структурами. В этот логистический комплекс входят в том числе склад, железная дорога и большой строительный городок.

Александр Артемьев