«Аммоний» потребовал миллиарды рублей с Ханбикова и Абдрахманова
Новое детище Троценко идет в суд
Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал два крупных иска от менделеевского завода по производству удобрений АО «Аммоний» к физическим лицам — жителю Зеленодольского района Ринату Сагитовичу Ханбикову (полный тезка или же сам бывший многолетний глава АО «Газпром межрегионгаз Казань») и казанцу Фирдису Асхатовичу Абдрахманову — бывшему директору «дочки» «Аммония», ООО «Менделеевсказот» (или опять же его полному тезке).
Ответчиком по первому иску выступает один Ханбиков — с него завод требует 3,45 млрд рублей. По второму иску ответчики — и Ханбиков, и Абдрахманов, с них двоих завод требует еще 690,2 млн рублей.
Суть претензий «Аммония» к Ханбикову и Абдрахманову из материалов суда пока не ясна.
В АО «Аммоний» пока не ответили на запрос «Реального времени». Издание также направило через «Газпром межрегионгаз Казань» просьбу о комментарии к Ринату Ханбикову, который является советником гендиректора компании, и Фирдису Абдрахманову — через частично принадлежащее ему казанское ООО «Центрсельхозхимии».
Тяжелая история «Аммония»
Ханбиков руководил АО «Газпром межрегионгаз Казань», основным поставщиком природного газа потребителям Татарстана, на протяжении 22 лет, до июля 2020 года, — на этом посту его сменил помощник президента Татарстана по ТЭК Ринат Сабиров. Впрочем, Ханбиков остался на посту советника гендиректора.
Параллельно с этим Ханбиков возглавлял совет директоров АО «Аммоний», завода, который был открыт в 2016 году в Татарстане. Финансировал строительство ВЭБ на сумму в $2,1 млрд. Мощность первой очереди завода удобрений составляла 700 тысяч тонн карбамида, 480 тысяч тонн аммиака и 230 тысяч тонн метанола в год. Выручка в 2016 году составила 14,2 млрд рублей, в 2017-м — 16 млрд, в 2018-м — 18,2 млрд рублей.
Однако из-за резкого роста курса доллара в 2014—2015 годах завод не смог обслуживать кредиты, накапливая долги. Уже в 2017 году «Аммоний» выплатил $170 млн основного долга и процентов, в 2018 году должен был погасить еще около $155 млн, в 2019-м — все $600 миллионов.
Лишь один год — 2016-й — завод удобрений был прибыльным. В 2017-м он ушел в минус на 700 млн рублей, в 2018-м показал убыток в 20,3 млрд. К тому моменту на предприятии лежал груз возврата 82,8 млрд рублей долгосрочных заемных средств и еще 34,4 млрд рублей краткосрочных.
В итоге в декабре 2019 года Арбитражный суд Татарстана по заявлению ВЭБ ввел в отношении «Аммония» процедуру наблюдения. Это часть плана ВЭБ и Татарстана по привлечению в «Аммоний» профильного отраслевого инвестора, отмечала тогда госкорпорация, позже он появился в лице миллиардера Романа Троценко, владельца КАО «Азот».
В 2018 году вокруг химзавода «Аммоний» разгорелся конфликт акционеров, и занимавший пост председателя совета директоров завода Ханбиков со своей командой покинул предприятие (этот пост занял глава Минпромторга Татарстана Альберт Каримов), а подконтрольное Ханбикову ООО «Татаммоний», на тот момент крупнейший бенефициар завода, подало несколько исков к «Аммонию». Бенефициар требовал в том числе досрочно прекратить полномочия совета директоров «Аммония» и ввести в него своих представителей, однако в марте 2019 года от этих исков отказался.
Что касается Абдрахманова, то он возглавлял «Менделеевсказот» до 2017 года, то есть в период главенства Ханбикова в совете директоров.
В январе 2020 года акционеры «Аммония» на внеочередном собрании утвердили новым генеральным директором химзавода бывшего заместителя гендиректора КАО «Азот» по развитию Дмитрия Макарова. В июле 2020 года «Аммоний» и ВЭБ подписали мировое соглашение. 17 июля ВЭБ сообщил о закрытии сделки по продаже 100% акций «Аммония» и прав требований отраслевому инвестору КАО «Азот» за $900 млн. К слову, уход Ханбикова из АО «Газпром межрегионгаз Казань» произошел как раз вскоре после этого события.
Вместе с тем конфликт с Ханбиковым на этом не завершился — сейчас в судах идет борьба за логистический комплекс предприятия между «СДС Азот» Троценко и связанными с Ханбиковым структурами. В этот логистический комплекс входят в том числе склад, железная дорога и большой строительный городок.
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